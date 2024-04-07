الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تامر عبدالمنعم ينفعل ويكشف حكاية دخوله صالة لـ"القمار"

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، حقيقة دخوله صالة "القمار" في لندن، قائلًا بانفعال: "أنا كنت هناك مع صديقي، ولكن ملعبتش".

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "النهار والمحور": "أنا مش غني زيه عشان ألعب قمار، كنت مع صديق ليا في فندق في لندن مع مراته عزمني وكنت قاعد جنبه".

وردًا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، عن الأشهر بينه وبين  حمو بيكا، لأنهما فنانان ومعيار النجاح الشهرة، أضاف عبدالمنعم: "أنا فنان، إنما حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، والناس دي تتفرج عليه فنان دي كلمة كبيرة".
 

تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم بسمة وهبة العرافة القمار برامج المتحدة

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