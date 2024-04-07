أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" وجع "الإخوان" وتلك هى مظاهر الإزعاج

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن مسلسل "الحشاشين"، بدون شك وجع "الإخوان" على مستويات متعددة، لافتا إلى أنه في البداية نحن نتحدث على مستوى العمل الملحمي، فلا نقول إننا اليوم نستعيد الدراما القديمة، بل نقول إننا نقفز إلى هوليوود، التقتنيات في المشهد الأول يؤخذ منه دراسة للتفاصيل الدقيقة.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "بمجرد إنه ماشي لكن من ورائه دخان، قطعة معينة، سور، وهي دراسة، الحقيقة نحن نشهد ميلاد مخرج عظيم بكل المقاييس".

وتابع: "كل حلقة كأنها مشروع، أجري عليها بحث جيد، والكتابة كان فيها تشاور جيد ووجهات نظر، لأن البداية تؤدي إلى نهاية مدهشة، مع عنونة خاصة لكل حلقة، فهو مشروع كبير وضخم إلى حد كبير".

وواصل: "الإزعاج على المستوى الفكري، ينبع من كشف المشتور، وحتى في الآليات التي استخدموها، إذ لم يكونوا هم من ابتدعوها، فهم غشاشون حتى فيما ابتدعوا، وهذه هي المسألة".

وأكد بلبولة أن "الحشاشين" لا يتحدث عن "الإخوان" بشكل مباشر، مرددا: "لم يعد خطابك موجها لهم، فأنت الآن تنتج فنا وهذا الفن يحدث حالة وعي كبيرة، ومنذ إطلاق البرومو، فقط جميع محركات البحث راحت تعمل بأشكال كبيرة وعلى مختلف الأعمار راح الجميع يبحث، وحصلت حالة فكرية وثقافية، مضادة تنبش في التاريخ وتنقب عن الحقيقة".

وأوضح أن العمل خُلق من خلاله وعي جعل المجتمع العربي كله وليس المصري فقط، يتابع المسلسل ويحاول أن يجد فيه ثغرة ولا يجد، إضافة إلى أنه استطاع لفت نظر العالم كله إلى مسلسل مصري مفاجئ.

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.