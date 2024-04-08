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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" حرك داخل الباحثين رغبة الكتابة عن الجماعات المتطرفة

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الكتابة عن الجماعات الإرهابية بكل معاصر، اتخذت مسالك من خلال الروايات للحديث عن ذلك الموضوع، ومنها رواية "سمرقند" لـ"أمين معلوف".
وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "هناك كتابات تتحدث عن الفرق وتأتي الباطنية كفرقة من هذه الفرقن، لكن على الجانب الآخر هناك كتابات شيعية معاصرة عن هذا الموضوع، وتتحرى التاريخ، وتنقية التاريخ من الشوائب، أو الانتصار لحسن الصباح".

وتابع: "في المقابل، نحن فعلًا مقصرون في الكتابة عن تلك الجماعات، ولكن هناك صدى آخر لمسلسل "الحشاشين"، فهناك كتب ظهرت ومتى، ما يجعلنا نقول أن هذا المسلسل حرك داخل الباحثين، الرغبة في الكتابة عن هذا الموضوع".

ويقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

أحمد بلبولة جماعات الإرهابية الباطنية حسن الصباح الحشاشين الشاهد

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