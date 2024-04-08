أحمد بلبولة لـ"الشاهد": استخدام العامية بـ"الحشاشين" فرصة لاستعادة اللهجة المصرية على المستوى العربى

تحدث الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن الجدل الحاصل على استخدام اللغة العامية داخل مسلسل "الحشاشين"، مؤكدا أن اللغة وظيفتها أن تكون وسيطا، لافتا إلى أن هذه المسألة طرحت من قبل حتى في الكتابة الروائية.



وأضاف “بلبولة”، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "لدينا يوسف إدريس وهو من أعظم كتاب مصر، كان يميل إلى استخدام اللغة العامية، وهذا أدب مكتوب، مشددا إلى أنه كان يؤمن بأن العامية هي أقرب إلى الصدق الفني، وهذا ماعهدناه في رواية "أرخص ليالي".



وتابع: "هناك خلاف بين صناع الفن بين أن يكون الحوار مكتوب باللغة الفصحى أو اللغة العامية، وهذا الاتجاه وجهة نظر ومقدرة، لأن العامية تستطيع أن تعكس المستويات الثقافية المختلفة لكل شخصية، لأنك لن تكتب الشخصيات كلها بلغة واحدة".



وواصل: "شخصية الرفيق لعمر الخيام، شخصية لرجل يستحيل أن يتحدث مثلما كان يتحدث عمر الخيام، لأن الأخير يستخدم مصطلحات فلسفية، في كلامه باللغة العامية، وهنا داخل اللغة أيضا مستويات للغة، وحتى حسن الصباح في خطبه يستخدم اللغة الفيصحة، إضافة إلى استخدامه لمصطلحات تخص الطائفة مثل مفتاح الجنة وغيرها".



واستطرد: "ولدينا مدرسة على الجانب الآخر، وهي النظرية التي يعتنقها الكاتب نجيب محفوظ، هي أن الحوار يجب أن يكون فصيحا واللغة تستطيع أن تعبر من خلال مستوياتها المتعددة وتستطيع أن توصل المعنى المطلوب ولدينا تجارب في ذلك".



وأكد أن هناك أسباب لاستخدام "الحشاشين"، اللغة العامية يرجع إلى أن أحداثه تدور خارج مصر، داخل "إيران"، وهي الدولة السلجوقية في ذلك الوقت، وهو أن التاريخ هنا يستطيع من خلال العامية أن يغمز للمشاهد يقول له تنبه، صحيح أن الأحداث تدور في الخارج ولكنها لها تجليات بالداخل، وهو توظيف للمستوى العامي في المسألة.



ولفت بلبولة إلى أن استخدام اللغة العامية داخل أحداث مسلسل الحشاشين فرصة لاستعادة اللهجة المصرية على المستوى العربي، بعد أن كانت هي لغة الفنون كلها، ومعروفة للعالم العربي وهذه الفكرة ذكية من صناع العمل، لأن استخدام العامية المصرية في توقيت فارق حيث تستعيد فيه مصر عرش الدراما العربية، من خلال ذلك المسلسل.

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.