أحمد بلبولة لـ"الشاهد": استخدام اللغة العامية فى "الحشاشين" يوسع دائرة المشاهدات

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن استخدام اللغة العامية في مسلسل "الحشاشين" وجهة نظر الكاتب ولا يجوز لأحد أن يصنف ذلك الأمر إن كان صوابا أم خطأ.



وأضاف، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "ولنكن منصفين، العمل الذي يكتب بالفصحى تكون مشاهداته محدودة في إطار النخبة، ليس لكل الجماهير، علاوة على أن هذا العمل يتعامل مع أفكار معقدة جدا".



وتابع: "العمل له رسالة ولابد أن تصل واستخدام العامية يساعد على إيصالها بشكل مباشر، ويوسع دائرة المشاهدات وهذا أمر مهم للغاية".

ويقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.