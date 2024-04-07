تامر عبدالمنعم: مهاجمتش فستان سمية الخشاب بس قلت حقيقة تخص "حفلات اليخوت"

رد الفنان تامر عبدالمنعم، على أسباب هجومه على الفنانة سمية الخشاب بعد إحدى دورات مهرجان الجونة، حيث قال حينها: "أتحدى تكون شافت فيلم من أفلام مهرجان الجونة".

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "أردت الدفاع عن المهرجان، ومعرفش سمية الخشاب خالص، واتقابلنا مرة واحدة، في "عمارة يعقوبيان".

وعن سبب هجومه عليها، تابع: "كنا في قصر السينما، وهاجم البعض مهرجان الجونة، سألتهم لو كانوا يريدون الهجوم على مهرجان الجونة أم الريد كاربت، وقلت عيب لما يبقى عندنا مهرجان محترم وكبير اللي أنا مش مدعو فيه، واللي عاملينه مصريين، ميصحش حد يهاجمه".

وواصل: "وكان الكلام يومها عن فستان سمية الخشاب، فقلت أتحدى إن علاقتها بالمهرجان تتجاوز الافتتاح والريد كاربت ولم تشاهد فيلما، وقلت مينفعش نختزل المهرجان في فستانها".

وأكد تامر عبدالمنعم، أنه في حالة أن كلامه غير صحيح تخرج سمية الخشاب وتقول عكس كلامه ونعرف منها اتفرجت على ايه وتحكيلنا عنه، إنما في فنانين كتير آخرهم الريد كاربت وحفلات اليخوت بتاعة بليل اللي بيروح فيها عمرو دياب يغني".