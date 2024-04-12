"الأرصاد" تكشف طقس الأسبوع المقبل.. ماذا يحدث فى البلاد؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 13 أبريل 2024 إلى الخميس 18 أبريل 2024.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنَّه تسود شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 14 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024

تنتشر شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء 16 أبريل 2024

تسود شبورة مائية كثيفة على فترات متقطعة من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 17 أبريل 2024

كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 18 أبريل 2024

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.