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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-4-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص آلاف من المواطنين وخاصة الموظفين قبل الذهاب لمقر عملهم على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر في بيان لها، عن حالة الطقس بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بمدن ومحافظات مصر.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-4-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في مصر ودرجات الحرارة.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، وجود ارتفاعا في درجات الحرارة، لكي يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للحرارة في السواحل الشمالية الشرقية.
 

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء خلال فترة الليل، فيكون مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى وجود شبورة مائية صباحا غدا الأربعاء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وأشارت هيئة الأرصاد خلال بيانها بوجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية في فترات متقطعة.

 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع قام حيث حذرت الأرصاد من نشاط الرياح  على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

 

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون من شمالية غربية لشمالية شرقية.

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: محافظة القاهرة الدرجة العظمى 31 درجة والصغرى 19.
ومحافظة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18.
ومحافظة مرسى مطروح الدرجة العظمى 28 درجة والصغرى 17.
وسوهاج الدرجة العظمى 32 درجة والصغرى 17.
ومحافظة قنا الدرجة العظمى 35 درجة والصغرى 19.
ومحافظة أسوان العظمى 35 درجة والدرجة الصغرى 20.

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