حار نهارا بارد ليلا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقساليوم حيث تكون الأجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبا.



وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت الأرصاد، عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة حاجز الـ 30 درجة نهارًا وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلا.

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درجات الحرارة

الصغرى العظمي

القاهرة 18 30



العاصمة الإدارية:18 30



6 أكتوبر: 17 31



بنها: 18 29



الإسكندرية: 16 25



العلمين الجديدة: 16 24



مطروح: 14 23



سيوة: 13 29



كاترين: 10 23





بورسعيد: 17 24



الزقازيق: 18 30



الإسماعيلية: 18 31



السويس: 17 31



شرم الشيخ: 22 31



الغردقة: 20 31



الفيوم: 15 30



بنى سويف: 15 31



المنيا: 16 31



أسيوط: 16 30



سوهاج: 17 32