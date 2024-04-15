الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم فى القاهرة والاسكندرية وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية خلال بيانات صحفية لها عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والاسكندرية لمدة اسبوع ويرصدها موقع الدستور خلال التقرير التالى.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن  حالة الطقساليوم  حيث تكون الأجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى  30 درجة مئوية وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبا. 

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى أنه ستكون شبورة مائية بداية (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا تقريبا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

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الأرصاد: استقرار حالة الطقس مع ارتفاع طفيف فى الحرارة

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حار نهارا بارد ليلا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس فى الاسكندرية لمدة أسبوع قام حيث حذرت الأرصاد من نشاط الرياح  على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون من شمالية غربية لشمالية شرقية.

درجات الحرارة فى المحافظات

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17
و درجة الحرارة العظمى 31


بنها:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى  29


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23


نخل: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31


السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30
 

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