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أخبار حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء طقسا حارا نهارا في هذه المناطق.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كما يميل الطقس إلى الحرارة في النهار، بينما يكون مائلًا للبرودة في الليل والصباح الباكر على السواحل الشمالية الشرقية، أما في شمال البلاد حتى شمال الصعيد فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا خاصة في الصباح الباكر وخلال الليل ويكون الطقس لطيفا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تقع قرب المسطحات المائية، وتشمل ذلك بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. قد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا على المناطق الواقعة في الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء.

موعد ارتفاع درجات الحرارة 

ومن المتوقع أن تشهد الأجواء ارتفاع في درجات الحرارة يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل بشكل مؤقت في درجات الحرارة على مختلف مناطق مصر، فمن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جميع أنحاء البلاد في ساعات النهار أما في الليل فيتوقع أن يكون الطقس لطيفًا في ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الباكر.

نشاط الرياح

من المتوقع أن تشهد مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري نشاطًا في الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. كما قد تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد هذا النشاط على فترات متقطعة.

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حالة الطقس من الخميس إلى الأحد المقبل 

وتتوقع الأرصاد أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة يوم الخميس المقبل، يشمل ذلك أيضًا مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، أما يوم الجمعة والسبت فمن المتوقع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة في مناطق الوجه البحري وجنوب الصعيد، كما يستمر أيضا نشاط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية يوم الأحد المقبل.

 

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