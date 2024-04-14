الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الإثنين وخلال الأيام المقبلة

طقس
طقس

كشفت الأرصاد عن حالة الطقس غدا الإثنين في مصر حيث من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والمناطق الواقعة على الوجه البحري درجات حرارة مرتفعة نهارًا، مع طقس حار يميل إلى الدفء في ساعات المساء والصباح الباكر في حين ستشهد المناطق الشمالية من البلاد، مثل السواحل الشمالية وشمال الصعيد، طقسًا دافئًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أما بالنسبة لجنوب سيناء وجنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا عمومًا طوال اليوم.

حالة الطقس غدا الإثنين

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تواجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في الفترة الصباحية الباكرة وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق من مدن القناة، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية لذا فإن الأرصاد تنصح المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة واتباع إرشادات السلامة المرورية خلال فترات الشبورة المائية، والحذر من تقلبات الطقس في هذا الوقت.

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حركة الرياح غدا الإثنين

وجاء في بيان الأرصاد توقعات بنشاط للرياح على فترات متقطعة في المناطق الواقعة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

من المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام القادمة تغيرات في حالة الطقس، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وهي على هذا النحو.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 16 أبريل 

يُتوقع وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون وقت كثافة الشبورة خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 8 صباحا تقريبًا، كما ستشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.
 

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حالة الطقس يوم الأربعاء 17 أبريل 

ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك نشاطات للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، خاصة في مناطق القناة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الخميس والجمعة والسبت 

كما ستشهد مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تستمر النشاطات في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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