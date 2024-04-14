مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد، حيث قسمت إلى شركة القناة محافظة بورسعيد إلى 4 مجموعات تشمل كل مجموعة موعدا محددا في الانقطاع وعودة التيار مرة أخري للعمل طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد

أوضحت شركة كهرباء القناة أن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد هي:

مواعيد مختلفة وهي:

- من الساعة 1 حتى الساعة 2 مساء.

- من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء.

وقالت إن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة ببورسعيد في المجموعة 2 بالمناطق المتأثرة الساعة 13.00، حتى الساعة 14.00 وهي حي الزهور وبعض المناطق بحي الضواحي، منها الرحاب وشباب الخريجين وزمزم والفيروز ببورفؤاد والحي الإماراتي بالجنوب.

موعد قطع الكهرباء في بورفؤاد

كما صرحت شركة كهرباء القناة مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد.

في المجموعة 4 المناطق المتأثرة في مدينة بورفؤاد، وحي الضواحي من الساعة 15.00، حتى الساعة 16.00 وهي مساكن الأمل والرحاب ومساكن الإسراء والعبور ببورفؤاد.

وأعلنت شركة كهرباء القناة أن مواعيد قطع الكهرباء ببورسعيد الجديدة مستمرة حتى لحين موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، والمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني التي تبدأ في آخر مايو القادم، وتنتهي في يوليو علي أن يتم التعديل طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تطويرها، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والشركات والمقاولون المنفذون لأعمال التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد، مستجدات العمل في خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، بما يسهم في الارتقاء بكافة الطرق والمحاور، ورفع كفاءتها ويتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات ونسب سير العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطبقة الأخيرة من شارع الأمين، وسرعة الانتهاء من تطوير شارع ستالينجراد وشارع طرح البحر ٢.

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