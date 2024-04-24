عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنَّه لأول مرة خلال ربيع 2024 ترتفع درجات الحرارة، وتتجاوز في القاهرة الكبرى، 41 درجة مئوية فى الظل بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

وأوضحت أنَّ ذلك الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية مدارية حارة تعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة .

موعد انكسار الموجة الحارة

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، توقعت الهيئة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بعد غدٍ الجمعة بقيم تتراوح بين 4: 6 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، إن هناك أمطارًا متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى نشاط للرياح على أغلب أنحاء البلاد، بدءًا من الجمعة القادمة.

أما عن حالة الطقس غدًا الخميس، حذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة العظمى 41 الصغرى 29

العاصمة الإدارية العظمى 41، الصغرى 28

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 36 والصغرى 23

مطروح العظمى 23، الصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 37، الصغرى 27

الغردقة العظمى 36، الصغرى 26

أسيوط العظمى 43، الصغرى 29

سوهاج العظمى 43 الصغرى 28

قنا العظمى 43، الصغرى 28

الأقصر العظمى 42 الصغرى 29

أسوان العظمى 42 الصغرى 30

كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟