الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

يرحب البعض بالطقس الحار، ولكن عندما يكون الجو حارًا جدًا، تكون هناك مخاطر صحية مختلفة، وقد يُصاب عدد أكبر من المعتاد بأمراض خطيرة أو يموتون نتيجة الأمراض المزمنة المرتبطة بالطقس أو موجات الحر. لذا لا بد من معرفة كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والبقاء آمنًا في الحرارة الشديدة.

كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

حافظ على البرودة: استخدم مكيف الهواء أو المروحة، وارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة، وحافظ على رطوبة الجلد باستخدام زجاجة رذاذ أو إسفنجة رطبة وأخذ حمام بارد.

حافظ على رطوبة جسمك: خلال أيام الحرارة الشديدة، استمر في شرب الماء قبل أن تشعر بالعطش، خاصة إذا كنت في الخارج أو تمارس نشاطًا بدنيًا.

التخطيط للمستقبل: قم بإلغاء أو إعادة جدولة الأنشطة لأروع جزء من اليوم وتجنب ممارسة الرياضة والبقاء في الهواء الطلق في الحرارة.

راقب توقعات الطقس وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد بشأن موجة الحر عبر الإنترنت أو عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصائح لكبار السن في الصيف

يعد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة للمشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة، لأن أجسامهم أقل قدرة على التكيف مع التغيرات في درجة الحرارة، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بحالات طبية كامنة ويتناولون أدوية قد تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

كما يجب على كبار السن الذين يعانون من حالات طبية مراجعة خطة الرعاية الخاصة بهم مع طبيبهم للتأكد من التحكم في هذه الحالات جيدًا قبل أن يصبح الطقس حارًا. اسأل طبيبك إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بمشاكل صحية مرتبطة بالحرارة في الطقس الحار. قد ينصحك الطبيب بتعديل كمية السوائل التي تتناولها، أو تجنب بعض الأدوية، أو ضبط الجرعة خلال فترات الحرارة الشديدة.