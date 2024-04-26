غيوم وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر سكان هذه المناطق من طقس الساعات المقبلة (صور)

أكدت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط رياح وغيوم تؤثر على جنوب البلاد، ممّا يجعل فرص لسقوط الأمطار ورمال مثارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهرت الصور المُلتقطة تشكّل السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، كما من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيد خلال اليوم.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق من اليوم، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار.

أمطار وسيول

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمرار فرص الأمطار على العديد من المناطق الشمالية في ساعات متفرقة على مدار اليوم.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تصل إلى حد السيول.

ولفتت إلى أنَّ السُحب تغطي معظم أنحاء البلاد، ممّا يؤدي إلى حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس، بينما تنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناه تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد على فترات متقطعة.

توصيات الأرصاد

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.