عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

يريد الطلاب معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 السبت 21 يناير الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وحرصًا من الدستور على تقديم الخدمات وآخر الأخبار للطلاب، نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.



موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول، حيث أوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول ستعتمد رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعد مراجعتها لمدة أسبوع، عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات.

وبذلك فمن المرجح أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول على بوابة الأزهر الإلكترونية، في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والذي يفصلنا عن بدايته 3 أيام.

تعتبر خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية سهلة وبسيطة للغاية، فعلى الطالب أو ولي الأمر، الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــــــا،

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

الدخول عبر الرابط السابق ثم اتباع الخطوات التالية:

اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

اختار نتائج الشهادات الأزهرية.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2022/2023.

تسجيل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، وستظهر فور إعلانها رسميًا.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول بدأت يوم السبت الموافق 14 يناير 2023، وانتهت يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 الجاري، وجاء توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2033 الترم الأول كالتالي:

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول



القرآن الكريم

20 درجة

الفقه

25 درجة

الحديث والتفسير

25 درجة

التوحيد والسيرة

25 درجة

الثقافة الإسلامية

10 درجات

النحو والصرف

25 درجة

المطالعة والنصوص

25 درجة

مادة الرياضيات

30 درجة

العلوم

20 درجة

الدراسات الاجتماعية

20 درجة

اللغة الإنجليزية

20 درجة