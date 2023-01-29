عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس
يريد الطلاب معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 السبت 21 يناير الماضي.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
وحرصًا من الدستور على تقديم الخدمات وآخر الأخبار للطلاب، نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول، حيث أوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول ستعتمد رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعد مراجعتها لمدة أسبوع، عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات.
وبذلك فمن المرجح أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول على بوابة الأزهر الإلكترونية، في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والذي يفصلنا عن بدايته 3 أيام.
تعتبر خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية سهلة وبسيطة للغاية، فعلى الطالب أو ولي الأمر، الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــــــا،
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
الدخول عبر الرابط السابق ثم اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على خدمات الأزهر الشريف.
اختار نتائج الشهادات الأزهرية.
الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2022/2023.
تسجيل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، وستظهر فور إعلانها رسميًا.
توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول
يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول بدأت يوم السبت الموافق 14 يناير 2023، وانتهت يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 الجاري، وجاء توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2033 الترم الأول كالتالي:
توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الترم الأول
القرآن الكريم
20 درجة
الفقه
25 درجة
الحديث والتفسير
25 درجة
التوحيد والسيرة
25 درجة
الثقافة الإسلامية
10 درجات
النحو والصرف
25 درجة
المطالعة والنصوص
25 درجة
مادة الرياضيات
30 درجة
العلوم
20 درجة
الدراسات الاجتماعية
20 درجة
اللغة الإنجليزية
20 درجة