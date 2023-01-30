رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم فور اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول، بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وأوضح أن أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بدأت يوم الأحد 22 يناير الجاري، وتستغرق نحو أسبوع للانتهاء منها، على أن يعقبها مرحلة مراجعة الدرجات وتدقيقها تمهيدًا لاعتمادها.

وكشفت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال يومي السبت أو الأحد 4 و5 فبراير المقبل.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول خلال الفترة من يوم السبت 14 يناير 2023 وحتى يوم 21 يناير الجاري.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

في السياق ذاته، فعلت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول برقم الجلوس للاستعلام عنها فور اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر الشريف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2023 عبر رابط من هنا.

النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات استرشادية ولا يعتد بها، وللتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد التابع له الطالب.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج