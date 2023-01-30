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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم فور اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول، بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وأوضح أن أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بدأت يوم الأحد 22 يناير الجاري، وتستغرق نحو أسبوع للانتهاء منها، على أن يعقبها مرحلة مراجعة الدرجات وتدقيقها تمهيدًا لاعتمادها.

عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج

وكشفت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال يومي السبت أو الأحد 4 و5 فبراير المقبل.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول خلال الفترة من يوم السبت 14 يناير 2023 وحتى يوم 21 يناير الجاري.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

في السياق ذاته، فعلت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول برقم الجلوس للاستعلام عنها فور اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر الشريف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2023 عبر رابط من هنا.
  • النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023
  • ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على عرض النتيجة.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات استرشادية ولا يعتد بها، وللتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد التابع له الطالب.

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج

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