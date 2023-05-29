رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. وموعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك بعد ظهور نتائج صفوف النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث تقوم العديد من المديريات وخاصة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعلان نتائج صفوف النقل عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي والتى توجد على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

ويمكنك الحصول على هذا الرابط من خلال جوجل حيث تقوم بكتابة «بوابة التعليم الأساسي» فى جوجل من هنا.

وتسعى مديريات التربية والتعليم فى القاهرو الجيزة لإعلان كل النتائج سواء كانت النقل أو الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوى عقب إنتهاء الامتحانات، حيث قررت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية انه بمجرد انتهاء لجان المراجعة النهائية من أعمال التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رسميًا من قبل كل محافظ على حدة، ومع تأكيد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة بانه قد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وقد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن النتائج الخاصة بالشهادة الاعدادية سوف يتم اعتمادها من المحافظين فى الشهر المقبل.

رسوم الاستعلام عن نتائج صفوف النقل

وأتاحت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة نتائج صفوف النقل وقد أكدت على استعلام عن صفوف النقل إلكترونيًا من خلال 3 طرق، وهي إتاحة رقمين خط أرضي 09000100 من أي تليفون أرضي، ورقم 5757 للمحمول، بالإضافة إلى خاصية الشات الآلي للحصول على نتائج صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الثاني الإعدادي برسوم 20 جنيهًا عن طريق فوري، ولكن بعد إتاحة نتائج طلاب صفوف النقل في المدارس بشكل مجاني، انتهت خاصية الاستعلام عن طريق الدردشة الآلية برسوم 20 جنيهًا.