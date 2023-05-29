الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم الجيزة تعلن فتح باب التظلمات على نتائج سنوات النقل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم الجيزة للعام الدراسي 2022/2023 ولمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

خطوات التظلمات لامتحانات النقل:

- على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

-وفي حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

التربية والتعليم بالجيزة الابتدائية والإعدادية اعلان النتيجة أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم والتعليم

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