اليوم.. إعلان نتائج نهاية العام الدراسى لطلاب السادس الابتدائى بالجيزة

تبدأ المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، فى إعلان نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 /2023، لطلاب الصف السادس الابتدائي، وفقًا لجدول إعلان النتائج، الذي اعتمده مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويستطيع الطلاب حاليًا الذهاب إلى المدرسة الخاصة بهم لاستلام نتيجة نهاية العام الدراسي 2022 /2023.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصًا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرًا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقًا للجدول المعلن، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.