الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ازداد التسائل من طلاب الصف الثالث الثانوي عن عدد الأيام المتبقية على بدأ امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع انتهاء شهر مايو غدًا الأربعاء، وبدأ شهر يونيه الذي يؤدي الطلاب خلاله امتحاناتهم.

ومع اقتراب شهر يونيه ظهر البحث عبر محرج "جوجل" الشهير عن الايام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، نقدمها لكم من خلال هذه السطور:

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

ينطلق "ماراثون" الثانوية العامة بعد 13 يوم، وذلك بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي

ويبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي الثانوي امتحاناتهم يوم الأثنين الموافق 12 يونيه للعام 2023، ونقدم لكم من خلال هذه السطور جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي للقسم العلمي:

الأحد 18 يونيو 2023 :مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: مادة الكيمياء.

الأحد 2 يوليو 2023: مادة الفيزياء.

الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

الثلاثاء 10 يوليو 2023: الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو 2023: مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي.. توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

رابط ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوى 2023 pdf علمى علوم

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي

الإثنين 12 يونيو 2023: مادة التربية الدينية والتربية الوطنية لكافة الطلاب بجميع الأقسام.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادة الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 18 يونيو 52023: مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: مادة الجغرافيا.

الأحد 2 يوليو 2023: مادة التاريخ.

الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: مادة علم النفس والاجتماع.

الخميس 13 يوليو 2023: مادة الفلسفة والمنطق.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

الصحة: نتعاون مع فلسطين لتقديم الدعم الصحي بتوجيهات رئاسية

الايام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة لثانوية العامة 2023 الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

مقتل مزارع على يد عاطل أمام وحدة صحية بالمنوفية

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)