ازداد التسائل من طلاب الصف الثالث الثانوي عن عدد الأيام المتبقية على بدأ امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع انتهاء شهر مايو غدًا الأربعاء، وبدأ شهر يونيه الذي يؤدي الطلاب خلاله امتحاناتهم.

ومع اقتراب شهر يونيه ظهر البحث عبر محرج "جوجل" الشهير عن الايام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، نقدمها لكم من خلال هذه السطور:

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ينطلق "ماراثون" الثانوية العامة بعد 13 يوم، وذلك بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي

ويبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي الثانوي امتحاناتهم يوم الأثنين الموافق 12 يونيه للعام 2023، ونقدم لكم من خلال هذه السطور جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي للقسم العلمي:

الأحد 18 يونيو 2023 :مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: مادة الكيمياء.

الأحد 2 يوليو 2023: مادة الفيزياء.

الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

الثلاثاء 10 يوليو 2023: الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو 2023: مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي

الإثنين 12 يونيو 2023: مادة التربية الدينية والتربية الوطنية لكافة الطلاب بجميع الأقسام.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادة الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 18 يونيو 52023: مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: مادة الجغرافيا.

الأحد 2 يوليو 2023: مادة التاريخ.

الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: مادة علم النفس والاجتماع.

الخميس 13 يوليو 2023: مادة الفلسفة والمنطق.