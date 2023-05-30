الصحة: نتعاون مع فلسطين لتقديم الدعم الصحي بتوجيهات رئاسية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أبرز ما تم مناقشته بين وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار ونظيرته الفلسطينية مي الكيلة.

وقال، في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية على هامش المؤتمر الصحفي بين وزراء الصحة المصري والفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن هناك توجيها دائما من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم للدول الشقيقة، معلقا “دولة فلسطين في القلب من تقديم كافة أوجه المساعدات”.

وأضاف أنه على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفلسطينية دياب اللوح، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كانت هناك لقاءات ثنائية ما بين وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية.

وتابع أن أهم الجوانب التي تم النقاش فيها اليوم هو تقديم الدعم من خلال تدريب القطاع الصحي الفلسطيني من الكوادر الطبية أو الكوادر الطبية المساعدة على تقديم الرعاية الصحية سواء في شكل دورات قصيرة يتم من خلالها :- "تقديم هذه الدورات بشكل سريع أو على شكل التقدم في البرامج التعليمية المختلفة التي تقدمها الدولة المصرية في مجال الصحة سواء فى الزمالة المصرية وفي تخصص الإرواء القلبي والإنعاش والعناية المركزة.