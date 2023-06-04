ارتفعت معدلات البحث عن البوابة الالكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي مع بدء أولياء الأمور في الاستعداد للتقديم لابناءهم خاصة مرحلة الصفوف الابتدائية مع انتهاء العام الدراسي 2022-2023.

البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي

نعرض في التقرير رابط البوابة الالكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي وخطوات التقديم وفق ما تحدده البوابة وتوضحه على صفحتها على الانترنت كي يكون اولياء الامور على دراية كاملة بالمطلوب.

يمكن الوصول إلى رابط البوابة الالكترونية للازهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي من هنا

https://azhar.gov.eg/static/details.aspx?id=6

ويتم تفعيل لينك التقديم بمجرد فتح باب التقديم من الأزهر الشريف

بعد فتح السابق ذكرها يكون موضح شروط التقديم للصف الاول الابتدائي

حيث يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الابتدائي

بمجرد قبول الطفل يتم تقديم الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف الطالب وفق ما ورد خلال السنوات الماضية وهي

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل.

أصل التقرير الطبي من التأمين الصحى محددا به الحالة الصحية له وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية .

صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية .

عدد 4 صور شخصية 4×6.

عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.