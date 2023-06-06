ارتفعت معدلات البحث عن رابط وخطوات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 مع استعداد أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

نعرض في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بـ تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 وفق ما أعلنه الأزهر الشريف عن خطوات وإجراءات التقديم.

يكون تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 إلكترونيا بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموجودة في هذا الرابط وسيتم تفعيله قريبًا https://azhar.gov.eg

تقرر أن يكون الحد الأدنى للتقديم للصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023

الحصول على ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز الصحية والتابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية

6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم 4×6.

صورة بطاقة شخصية للأب والأم سارية.

صورة (فاتورة مياه أو كهرباء ) لإثبات محل السكن كي يتم إلحاقه بمعهد قريب من مسكنه.

دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

مع العلم أنه بعد انتهاء فترة قبول طلبات التقديم بالمعاهد (العادية – النموذجية – الخاصة) تقوم اللجنة بترتيب أسماء المتقدمين حسب أعمارهم في أول أكتوبر 2023، فيما بينهم الأكبر سنًا ثم الأصغر سنُا.

وعند التساوي في السن يفضل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة ثم الأقرب سكنًا، وذلك في كشوف خاصة من أصل وصورتين يدون فيها اسم المتقدم وتاريخ ميلاده من واقع شهادات الميلاد وعمره في 1 أكتوبر 2023.