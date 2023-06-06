الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

الازهري
الازهري

ارتفعت معدلات البحث عن رابط وخطوات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 مع استعداد أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

نعرض في التقرير التالي كافة  التفاصيل المتعلقة بـ تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 وفق ما أعلنه الأزهر الشريف عن خطوات وإجراءات التقديم. 

يكون تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 إلكترونيا بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموجودة في هذا الرابط وسيتم تفعيله قريبًا https://azhar.gov.eg

تقرر أن يكون الحد الأدنى  للتقديم للصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول. 

موعد التقديم بـ المعاهد الأزهرية 2023 .. وسن القبول في الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023 

  • الحصول على ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.
  • ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز الصحية والتابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية
  • 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم 4×6.
  • صورة بطاقة شخصية للأب والأم سارية.
  • صورة (فاتورة مياه أو كهرباء ) لإثبات محل السكن كي يتم إلحاقه بمعهد قريب من مسكنه.
  • دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

مع العلم أنه بعد انتهاء فترة قبول طلبات التقديم بالمعاهد (العادية – النموذجية – الخاصة) تقوم اللجنة بترتيب أسماء المتقدمين حسب أعمارهم في أول أكتوبر 2023، فيما بينهم الأكبر سنًا ثم الأصغر سنُا.

وعند التساوي في السن يفضل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة ثم الأقرب سكنًا، وذلك في كشوف خاصة من أصل وصورتين يدون فيها اسم المتقدم وتاريخ ميلاده من واقع شهادات الميلاد وعمره في 1 أكتوبر 2023. 

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ورياض الأطفال

txt

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

الابتدائي الأزهري 2023 الابتدائي الأزهري الأول الابتدائي الأزهري الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 الصف الأول الابتدائي الصف الاول الابتدائى الازهرى خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

ولاد عم.. غرق 3 أطفال في النيل بسوهاج

محافظ القليوبية يبحث مع وفد مجلس الوزراء آليات حل شكاوى المواطنين

محافظ أسوان يعتمد قواعد قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والخاص والفنى

خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى.. كيف أصبحت مصر حليفًا وشريكًا مهمًا لأوروبا؟

جيل بايدن تتألق بأزياء ملفتة خلال زيارتها للشرق الأوسط (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟