رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023.. تفاصيل

الاستعلام عن قبول رياض الأطفال.. بدأ عدد من أولياء الأمر في البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، رغبة في معرفة موعد التقديم بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، وكذلك الأوراق المطلوبة.

ونرصد في التقرير التالي كل ما تريد معرفته بشأن الاستعلام عن قبول رياض الأطفال:

الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023/2024

يمكن لولي الأمر الاطلاع على تنسيق رياض الأطفال لعام 2023 من خلال موقع التقديم الإلكتروني: kg.emis.gov.eg

وعند الإعلان المبدئي لنتيجة التنسيق، يجب دفع المصروفات المدرسية في غضون 15 يومًا، وإلا سيتم إلغاء القبول وشطب اسم الطفل من الموقع.

وبعد ذلك، يجب عليه تسليم الملف الورقي للمدرسة ومتابعة تسليمها له، بعد فحص الملف والتأكد من استيفائه.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

يمكن الاستفسار عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة المعنية.

ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع واختيار نتيجة تنسيق رياض الأطفال، ثم إدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد، والضغط على زر البحث للحصول على تفاصيل نتيجة التنسيق، وستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بتنسيق رياض الأطفال والمدرسة المرشحة للطفل.

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، يتم الاستفسار عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023 بنفس الطريقة، عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة: https://kg-alex.com /، وإدخال الرقم القومي للطفل للحصول على نتيجة التنسيق.

الاستعلام عن قبول رياض الأطفال.. الأوراق المطلوبة

بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023 والاستعلام عنها ودفع المصروفات، يتوجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديمها إلى المدرسة المرشحة لطفله.

وتتضمن هذه الأوراق “شهادة ميلاد الطفل وصور منها، صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم، 8 صور شخصية للطفل بمقاس 4×6، وصل (مياه أو كهرباء) باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع، ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها”.

كما يجب حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول، وفي حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

وفي حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

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