متاح.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024
من الموقعات التي يزداد البحث عنها محرك البحث جوجل هذه الفترة هو الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بعد انتهاء التقديم في نهاية الشهر الماضي واستعداد أولياء الأمر من أجل تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في حالة ظهور نتيجة القبول المبدئي.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024
في التقرير التالي نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم في حالة القبول المبدئي في المدرسة المقدم للطفل فيها.
وفي بيان سابق لوزارة التربية والتعليم ذكر أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال من المقرر أن تظهر خلال الأسابيع القادمة دون تحديد موعد محدد حتى انتهاء فرز بيانات الطلاب المتقدمين للمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.
ويكون الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد تفعيل الرابط بمجرد ظهور النتيجة وهو الموجود هنا
حيث يتم تسجيل الدخول ببيانات ولي الأمر المتمثلة في الرقم القومي والرقم السري
ثم الضغط على نتيجة تنسيق رياض أطفال
بعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق الإعلان المبدئي للقبول لمرحلة رياض أطفال يبادر ولي الأمر لدفع المصروفات في المدرسة التي تقدم لطفله فيها في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.
الاوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال بعد نتيجة التنسيق 2023
وبعد دفع المصروفات يجب أن يتم تسليم الأوراق الكاملة لتجهيز ملف الطفل في المدرسة المقدم فيها وهذه الأوراق هى:
صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.
8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
شهادة ميلاد الطفل وصور منها.
وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.
ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.
في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.
حافظة بلاستيك.
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