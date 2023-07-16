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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

من الموقعات التي يزداد البحث عنها محرك البحث جوجل هذه الفترة هو الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بعد انتهاء التقديم في نهاية الشهر الماضي واستعداد أولياء الأمر من أجل تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في حالة ظهور نتيجة القبول المبدئي.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

في التقرير التالي نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم في حالة القبول المبدئي في المدرسة المقدم للطفل فيها.

وفي بيان سابق لوزارة التربية والتعليم ذكر أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال من المقرر أن تظهر خلال الأسابيع القادمة دون تحديد موعد محدد حتى انتهاء فرز بيانات الطلاب المتقدمين للمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة. 

ويكون الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد تفعيل الرابط بمجرد ظهور النتيجة وهو الموجود هنا 

https://emis.gov.eg/home.aspx

حيث يتم تسجيل الدخول ببيانات ولي الأمر المتمثلة في الرقم القومي والرقم السري 

ثم الضغط على نتيجة تنسيق رياض أطفال 

بعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق الإعلان المبدئي للقبول لمرحلة رياض أطفال يبادر ولي الأمر لدفع المصروفات في المدرسة التي تقدم لطفله فيها في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

الاوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال بعد نتيجة التنسيق 2023

وبعد دفع المصروفات يجب أن يتم تسليم الأوراق الكاملة لتجهيز ملف الطفل في المدرسة المقدم فيها وهذه الأوراق هى:

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

شهادة ميلاد الطفل وصور منها.

وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

حافظة بلاستيك.

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