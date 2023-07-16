نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023.. تفاصيل

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023.. يتساءل الأهالي عن موعد إعلان نتيجة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال لأبنائهم، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن النتيجة سيكون بعد إغلاق باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نهاية يونيو. يسعى الآباء لمعرفة نتيجة التنسيق للتقديم وإنجاز الإجراءات اللازمة، وفي المقال التالي سنشرح كيفية موعد الإعلان وكيفية الاستعلام عنه:

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة قبول رياض الأطفال للعام 2023، وذلك عبر موقعها الرسمي: هنا https://tech.moe.gov.eg/

يتم الاستعلام عن نتيجة القبول باستخدام الرقم القومي، وأكدت الوزارة إغلاق باب التقديم على رياض الأطفال في نهاية شهر يونيو الماضي، وفتحت الرابط للاستعلام عن النتائج بعد انتهاء عملية التسجيل للأطفال الملتحقين في المدارس التجريبية واللغوية في جميع المحافظات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023.. الاستعلام عن النتيجة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة قبول الطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فكل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة قبول رياض الأطفال 2023 مــن هـــنا.

تسجيل الدخول عن طريق حساب ولي الأمر بتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

ستجد أمامك في الحساب الطلب الذي قمت بالتقديم عليه لالتحاق الطالب بالمدرسة.

في حال تم قبول الطالب ستجد كلمة [تم القبول] أما في حال لم تظهر النتيجة ستجد [قيد المراجعة]، وفي حال عدم القبول ستجد [تم الرفض].

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023.. الأوراق المطلوبة

بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 والاستعلام عنها ودفع المصروفات يجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال لتقديمها إلى المدرسة، وتتمثل هذه الأوراق في التالي:

- شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

- وصل (مياه أو كهرباء) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

- ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

- في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

- حافظة بلاستيك

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