متاح| رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي لعام 2023

يبحث الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالقاهرة 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنه، ليتمكن أولياء الأمورأولياء ال من معرفة المدرسة الحكومية التي تم قبول ابنه وابنته بها في كي جي وان 2024 المقبل.

ويرصد "الدستور" خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالقاهرة 2023، في سياق السطور التالية.

الخطوة الأولي: الدخول علي الرابط الرسمي التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten .

الخطوة الثانية: ادخال الرقم القومي للطفل و المكون من 14 رقم.

الخطوة الثالثة: الضغط علي أيقونة «بحث».

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

وفي سياق متصل، نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية، من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

خطوة أولي: الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي: https://kg-alex.com/ .

خطوة ثانية: الدخول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي للتلميذ.

خطوة رابعة: الضغط على أيقونة «بحث».

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023-2024

• شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

• صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

• 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

• وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

• ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

• حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

• في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

• حافظة بلاستيك.

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