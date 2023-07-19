رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال، من قبل أولياء الأمور بعد تفعيل رابط التقديم الإلكتروني في كافة المعاهد الأزهرية سواء العادية أو النموذجية أو الخاصة للعام الدراسي المقبل “2023-2024”، لمغرفة نتيجة التقديم إلكترونيًا، من أجل التوجه إلى المعاهد الأزهرية لتقديم الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب للإلتحاق بالتعليم الأزهري.

وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة التنسيق الإلكتروني لمرحلة رياض أطفال، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءً من الأحد الموافق 25/6/2023، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024

- تسجيل الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع التنسيق (من هنا).

- قراءة ضوابط وإجراءات القبول في في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

-التقديم للمعاهد العادية والنموذجية.

- مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية

- التقديم للمعاهد الخاصة بمصروفات.

- مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد الخاصة.

وعقب التقديم للطالب في المعاهد الأزهرية، يتسنى لولي الأمر الانتظار لحين إعلان قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة التنسيق، وعليه فيلزمه الدخول إلى الموقع مرة أخرى وإجراء الأمور الآتية لمعرفة النتيجة:

- الضغط على نتيجة الطلاب.

- تحديد مرحلة الطالب الدراسية "مرحلة رياض الأطفال، أو مرحلة الصف الأول الابتدائي".

- إدخال جميع البيانات الشخصية للطالب بشكل تفصيلي.

- إدخال الطالب للرقم القومي للطالب الخاص به، والمكون من عدد 14 رقم.

- اختار المحافظة التابعة لمحل الإقامة للطالب، وذلك من خلال وضع علامة صح.

- النقر على أيقونة "عرض نتائج طلبات التقديم".

ثم بعد ذلك سوف تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024، سواء كانت بالقبول أو كانت بالرفض، وسوف يتم ذكر السبب.

ويتاح لولي الأمر طباعة استمارة القبول عقب ذلك والاتجاه إلى المدرسة، وذلك من أجل تقديمها مع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأعلن الموقع الإلكتروني شروط التقديم الخاصة بالسن حيث يمكن التقديم في kg1 من سن 3-4 سنوات ومرحلة kg2 من سن 4-5 سنوات وفي مرحلة الصف الأول الابتدائي من سن 6-9 سنوات.