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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توجيه عاجل من المديريات التعليمية للمتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال 2023

رياض الاطفال
رياض الاطفال

يبحث العديد من أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على قدم وساق من أجل التقديمات الجديدة للمدارس قبل بداية العام الدراسي 2024، فى هذا السياق عممت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية توجيهات عاجلة لأولياء الأمور المتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال.

توجيه المديريات التعليمية لمتقدمي رياض الأطفال 

 وقالت المديريات فى توجيهات لأولياء الأمور أن نتيجة رياض الاطفال سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من التقديم الإلكترونى.

وأضافت المديريات التعليمية فى توجيهاتها لأولياء الأمور: عليكم متابعة مواقع الإدارات التعليمية بدقة وذلك للحصول على النتيجة حيث تظهر نتيجة رياض الاطفال على موقع الإدارة التعليمية التى تقدموا من خلالها إلكترونيا.

الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023

رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023.. تفاصيل

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس

متاح| رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي لعام 2023

 الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2023

وجهت أولياء الأمور بتحضير الملف الورقي الخاص بالتقديم فى رياض الاطفال والتنسيق الخاص به‘ حيث أنه عقب ظهور النتيجة سوف يتم تسليم الملف إلى المدرسة التى تم قبول الطفل فيها، وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة من رياض الاطفال والمتقدمين للتنسيق وهى 

- شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

- وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

- ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

- في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

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