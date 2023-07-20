لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق كلية فنون تطبيقية 2022

تنسيق كلية فنون تطبيقية 2022.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية عبر مؤشر “جوجل”.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر :

تنسيق كلية فنون تطبيقية 2022

جاء الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية في جامعة بني سويف العام الماضى بـ 319 درجة بنسبة 77.8%، وأعلى الكليات فنون تطبيقية بنها بواقع 331 درجة كحد أدنى بنسبة 80.7%:

تنسيق فنون تطبيقية بنها 331

تنسيق فنون تطبيقية حلوان 327

تنيسق فنون تطبيقية دمياط 322

تنسيق فنون تطبيقية بني سويف 319

تسجيل اختبارات القدرات فنون تطبيقية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التسجيل في اختبارات القدرات فنون تطبيقية، حيث يجب على الطالب اجتياز الامتحان ودفع الرسوم المقدرة بنحو 650 جنيها، قبل نتيجة الثانوية العامة، وبدون هذا الاختبار لن يتمكن الطالب من الالتحاق بالكلية.

تنسيق كلية فنون جميلة 2022

فنون جميلة عمارة جامعة حلوان من مجموع 310 درجة أي بنسبة نجاح 75.6%.

فنون جميلة عمارة جامعة المنصورة من مجموع 306 درجات أي بنسبة نجاح 75%.

فنون جميلة عمارة جامعة المنيا بمجموع 298 درجة أي بنسبة نجاح وصلت إلى 71.4%.

فنون جميلة شعبة فنون جامعة حلوان بمجموع يصل إلى 298 درجة أي بنسبة نجاح وصلت إلي 72.6%.

فنون جميلة شعبة فنون جامعة المنصورة بمجموع يصل إلى 297 درجة أي بنسبة نجاح وصلت إلى 72.4%.

فنون جميلة عمارة جامعة المنصورة بمجموع 298 درجة أي بنسبة نجاح وصلت إلى 71.4%.

كلية فنون جميلة عمارة جامعة الأقصر بمجموع 292 درجة أي بنسبة نجاح وصلت إلى 71.2%.

كيفية الت سجيل فى اختبارات فنون تطبيقية 2023 واختبارات فنون جميلة 2023

الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على خدمة تسجيل اختبارات القدرات.

الضغط على خدمة تسجيل الرقم القومي.

تسجيل رقم الجلوس.

تظهر بيانات الطالب والتي يجب التأكد من سلامة البيانات الشخصية.

تظهر الكليات التي تتطلب امتحان القدرات والتي تكون منها كلية فنون جميلة، وأيضا فنون تطبيقية.

يقوم الموقع بتحديد الموعد الذي يتطلب على الطالب التوجه فيه إلى الكلية.

يقوم الطالب بعد ذلك بطباعة إيصال المحدد به مكان الامتحان والكلية التي سوف يتوجه إليها.

بعد اجتياز الطالب امتحان القدرات سوف تظهر النتيجة على موقع تنسيق الثانوية العامة، أما الطالب مقبول أو مرفوض.