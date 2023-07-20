تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

يعد تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الدقهلية عام 2023 هو الطريق الذي يساعد الطلاب على تحديد مستقبلهم الدراسي، حيث يتم تحديد حد أدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، سواء كانت رسمية أو لغات أو بدائل أخرى مثل التعليم الفني بأقسامه المختلفة. يتم تحديد هذا الحد الأدنى بناءً على نتائج الطلاب وتنسيق الثانوية العامة لمحافظة الدقهلية.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ خلال أيام، حيث يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم. بعدها، ستبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى لأن مجموعهم كان أقل من الحد الأدنى المطلوب لتنسيق المرحلة الأولى.

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد المرحلة الثانية من التنسيق، ويرغبون في معرفة كافة التفاصيل حول هذه المرحلة، وذلك بالبحث عبر محركات البحث المختلفة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد اعتمد تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي بناءً على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، حيث يجب أن يكون مجموع الدرجات ٢٤٣ درجة للحاصلين على هذه الشهادة. وسيتم توزيع هذه الدرجات على النحو التالي: ٤٥ طالبًا لكل فصل في المدارس الثانوية العامة، و ١٤٠ درجة للثانوية الخاصة، و ١٧٥ درجة للثانوية الخدمات، و ١٤٠ درجة للثانوية المنزلية.

كما اعتمد مختار تنسيق القبول في المدارس الثانوية المتخصصة، حيث يجب أن يكون مجموع الدرجات ٢٣٥ درجة للثانوية الفندقية نظام 3 سنوات في (المنصورة - نبروه - السنبلاوين)، و ١٧٥ درجة للثانوية الفندقية نظام خدمات في (المنصورة - نبروه - السنبلاوين)، و ٢١٠ درجات للثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، و ١٦٥ درجة للثانوية الصناعية خدمات نظام 3 سنوات، و ١٨٥ درجة للثانوية الزراعية في (المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية)، و ١٧٠ درجة للثانوية الزراعية في (دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة)، و ١٤٠ درجة للثانوية الزراعية نظام 3 سنوات خدمات، و ١٧٠ درجة للثانوية التجارية نظام 3 سنوات، و ١٤٠ درجة للثانوية التجارية نظام 3 سنوات خدمات. كما يتم تقديم برامج التعليم المزدوج بتخصصات مختلفة، مثل فني صيانة الأجهزة الطبية (250 درجة)، والتبريد والتكييف (220 درجة)، وتركيبات كهربائية (200 درجة)، وفندقي مزدوج (175 درجة)، وسيارات (210 درجة)، وإلكترونيات كهربائية (175 درجة)، وميكانيكا تركيبات (175 درجة)، وملابس جاهزة + نسيج (160 درجة)، ومساعد فني إداري (160 درجة)، ووجبات سريعة (170 درجة)، وزراعي مزدوج (160 درجة).

وقال "المحافظ" إن الدولة تعمل بكل جهدها على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة. كما أضاف أن الدولة تنفق المليارات لتحسين مستوى الخدمات التعليمية.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 108 آلاف و 296 طالبا وطالبة ، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد موزعين على 1030 فصلا وذلك وفقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.