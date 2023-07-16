تعقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات، للعام الدراسي الجديد 2023، بدأ من أمس السبت الموافق 15 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو الجاري.

تنسيق 2023: أماكن اختبارات كليات الفنون التطبيقية لطلاب الثانوية العامة

وتأتي أماكن اختبارات كليات الفنون التطبيقية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:

المحافظات القاهرة – الجيزة بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

محافظات :الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

محافظات:الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

محافظات:بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر- الأقصر – أسوان.

كلية الفنون التطبيقية ببني سويف

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

اقرأ أيضا

موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.. وأبرز الخدمات التي تقدم للمواطنين