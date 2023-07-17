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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ننشر رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 ودرجات القبول بالقاهرة والجيزة والغربية

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يبحث العديد من الطلاب خريجى الشهادة الإعدادية عن التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2023، حيث يكثر البحث خلال الايام الماضية عن رابط تنسيق الثانوية العامه 2023.

فى هذا السياق، يرصد “الدستور” كل شي عن  تنسيق الثانوية العامة 2023 بالاضافة إلى نشر الرابط الصحيح لتنسيق الثانوية العامة 2023.

تنسيق الثانوية العامة 2023 فى القاهرة

وارتفعت معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 فى محافظتى القاهرة والجيزة لأنها أكثر المحافظات بها طلاب للثانوية العامة، وعن المجموع فقد أعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ليصبح تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023 فى القاهرة بعدد 245 درجة كحد أدنى، و140 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة.

رابط تنسيق محافظة القاهرة من هنا.

تنسيق الثانوية العامة 2023 فى الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تنسيق الثانوية العامة 2023 فقد جاء تنسيق الثانوية العامة 2023 فى محافظة الجيزة بــ 255 درجة كحد أدنى للقبول فى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، و140 درجة كحد أدنى للقبول فى الثانوي الخاص، و175 درجة كحد أدنى للقبول فى الصف الأول الثانوي المنازل والثانوي الخدمات.

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رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 فى الجيزة ‏من هنا.

تنسيق الثانوية العامة 2023 فى الغربية

أما فى محافظة الغربية فقد جاء التنسيق كالتالى: 237 درجة كحد أدنى، و175 درجة كحد أدنى للقبول فى الصف الأول الثانوي الخاص، و155 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي.

وتقرر قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع 180 درجة، وقبول طلبة الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع 120 درجة على أن يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بجميع مدارس التعليم الفني بمختلف النوعيات طبقا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقا للكثافة المقررة.

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