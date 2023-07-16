إلغاء التوزيع الإقليمي.. كيف يتم تحديد تنسيق القبول بالكليات؟

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق، إن قواعد التنسيق لا تخضع لأي قواعد، وتم إلغاء التوزيع الإقليمي، وأصبح يخضع الطالب للتوزيع الجغرافي.

وأوضح عطا خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن طلبة الدبلومات الفنية، لهم اختبار قدرات لوحدهم، وكذلك الشهادات المعادلة لهم اختبار قدرات خاص بهم، لأن نتائج الدول العربية لا تظهر مرة واحدة.

وأوضح أنه بعد نتائج الدول العربية، يتم إعلان موعد لاختبار القدرات للشهادات العربية والأجنبية، أما الدبلومات الفنية، يعلن تنسيقها بعد نتيجة الدور الثاني، وتكون مرحلة واحدة، لأن عدد طلبة الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق في الجامعات لا يكون كبيرًا، ولهم نسبة 10% من المقاعد داخل الكليات الحكومية، وترتفع النسبة قليلا بالنسبة للمعاهد الخاصة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعات تنتظر نتيجة الدور الثاني، موضحًا أن الطالب الذي أجل يرشح لكلية وفقًا لمجموعه، مردفا: "لو مجموعه جايب طب بيدخله".

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يجمع من كل كلية الأعداد التي تستوعبها، ويرسلها لمكتب التنسيق، ويتم التجهيز، ويعلن بعد نتيجة الثانوية العامة، الحد الأدنى للقبول بالكليات، وفقا وفقًا للطاقة الاستيعابية وهيئة التدريس.

نصائح لطلبة الثانوية العامة قبل تسجيل الرغبات

ناشد عطا، الطلبة، بعدم التسرع في تسجيل الرغبات، وأن يكتب الطالب كل كليات الإعلام إذا رغب في الإعلام، أو كل كليات الطب إذا رغب في الطب، حتى لا يضيع فرصته، لأن التنسيق عرض وطلب.

وأشار لوجود معامل تنسيق في كل الجامعات، بها ناس مدربة تقدر تساعد الطالب، على تسجيل رغباته.

ووجه نصيحة للأهل، بعدم الضغط على الطالب للالتحاق بكلية لا يحبها، مردفا: "اتركوا الطالب يختار ما يريده".