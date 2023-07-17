وزير الصحة: 300 مليار جنيه حجم سوق الدواء فى مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تستهلك ما يقرب من مليار دولار أدوية سنويًا، وهي تمثل 25% من الاستهلاك العام لدواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وزارة الصحة تستهلك بـ40 مليار جنيه سنويًا، أدوية مجانية للمريض سواء من خلال وحدات صحية، أو علاج على نفقة الدولة، أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع الجامعة، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص".

ولفت وزير الصحة إلى أن الدراسات أثبتت أن شراء الدواء من الجيب تمثل ما لا يقل عن 55% من سوق الدواء، أي أن سوق الدواء في مصر تصل لأكثر من 300 مليار جنيه، منوهًا أن ربع الأدوية تصرف في غير محلها نتيجة عدم وجود ضوابط لصرفها، مثل الضوابط العالمية.