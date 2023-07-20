كثّف أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023، عقب تفعيل قطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف، تفعيل رابط التقديم الإلكتروني في كافة المعاهد الأزهرية سواء العادية أو النموذجية أو الخاصة للعام الدراسي المقبل “2023-2024”، لمعرفة نتيجة التقديم، للتوجه لتقديم الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب للمعاهد الأزهرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية اعتبارًا من الأحد الموافق 25/6/2023، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023، حيث وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة التنسيق الإلكتروني لمرحلة رياض أطفال.

وأعلن الموقع الإلكتروني شروط التقديم الخاصة بالسن حيث يمكن التقديم في kg1 من سن 3-4 سنوات ومرحلة kg2 من سن 4-5 سنوات وفي مرحلة الصف الأول الابتدائي من سن 6-9 سنوات.

ولاستعلام أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023، الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع التنسيق (من هنا)، ويتسنى لولي الأمر الانتظار لحين إعلان قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة التنسيق، وعليه الدخول إلى الموقع مرة أخرى وإجراء الأمور الآتية لمعرفة النتيجة:

قواعد تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

- قراءة ضوابط وإجراءات القبول في في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

-التقديم للمعاهد العادية والنموذجية.

- مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية

- التقديم للمعاهد الخاصة بمصروفات.

- مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد الخاصة.

- الضغط على نتيجة الطلاب.

- تحديد مرحلة الطالب الدراسية "مرحلة رياض الأطفال، أو مرحلة الصف الأول الابتدائي".

- إدخال جميع البيانات الشخصية للطالب بشكل تفصيلي.

- إدخال الطالب للرقم القومي للطالب الخاص به، والمكون من عدد 14 رقم.

- اختار المحافظة التابعة لمحل الإقامة للطالب، وذلك من خلال وضع علامة صح.

- النقر على أيقونة "عرض نتائج طلبات التقديم".

ثم بعد ذلك سوف تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024، سواء كانت بالقبول أو كانت بالرفض، وسوف يتم ذكر السبب.

ويتاح لولي الأمر طباعة استمارة القبول عقب ذلك والاتجاه إلى المدرسة، وذلك من أجل تقديمها مع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.