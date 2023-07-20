ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

رياض أطفال الأزهر
رياض أطفال الأزهر

كثّف أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023، عقب تفعيل قطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف، تفعيل رابط التقديم الإلكتروني في كافة المعاهد الأزهرية سواء العادية أو النموذجية أو الخاصة للعام الدراسي المقبل “2023-2024”، لمعرفة نتيجة التقديم، للتوجه لتقديم الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب للمعاهد الأزهرية.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 بالرقم القومي

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية اعتبارًا من الأحد الموافق 25/6/2023، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023، حيث وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة التنسيق الإلكتروني لمرحلة رياض أطفال.

وأعلن الموقع الإلكتروني شروط التقديم الخاصة بالسن حيث يمكن التقديم في kg1 من سن 3-4 سنوات ومرحلة kg2 من سن 4-5 سنوات وفي مرحلة الصف الأول الابتدائي من سن 6-9 سنوات.

ولاستعلام أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023، الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع التنسيق (من هنا)، ويتسنى لولي الأمر الانتظار لحين إعلان قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة التنسيق، وعليه الدخول إلى الموقع مرة أخرى وإجراء الأمور الآتية لمعرفة النتيجة:

قواعد تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

- قراءة ضوابط وإجراءات القبول في في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

-التقديم للمعاهد العادية والنموذجية.

- مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية

- التقديم للمعاهد الخاصة بمصروفات.

- مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد الخاصة.

- الضغط على نتيجة الطلاب.

- تحديد مرحلة الطالب الدراسية "مرحلة رياض الأطفال، أو مرحلة الصف الأول الابتدائي".

- إدخال جميع البيانات الشخصية للطالب بشكل تفصيلي.

- إدخال الطالب للرقم القومي للطالب الخاص به، والمكون من عدد 14 رقم.

- اختار المحافظة التابعة لمحل الإقامة للطالب، وذلك من خلال وضع علامة صح.

- النقر على أيقونة "عرض نتائج طلبات التقديم".

ثم بعد ذلك سوف تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024، سواء كانت بالقبول أو كانت بالرفض، وسوف يتم ذكر السبب.

ويتاح لولي الأمر طباعة استمارة القبول عقب ذلك والاتجاه إلى المدرسة، وذلك من أجل تقديمها مع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

تيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023 المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف

مواد متعلقة

ما هو سبب صوم يوم عاشوراء؟

قناة الناس| أمين الفتوى يرد على المشككين فى موعد أذان الفجر فى مصر (فيديو)

قناة الناس| “رزقى اليوم بيوم هل يفرض على زكاة؟”.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قناة الناس.. باحث شرعى: يجب تربية الأبناء على تحمل المسئولية (فيديو)

قناة الناس| باحث أزهرى: بناء الأسرة فى الإسلام من أهم دروس الهجرة النبوية (فيديو)

قناة الناس.. تميم المراغى يوضح الأسماء الأخرى لسورة الإنسان (فيديو)

بالتزامن مع بدء العام الهجري الجديد.. موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023

قناة الناس| عوض إسماعيل: الأخذ بالأسباب من أهم دروس الهجرة النبوية (فيديو)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

نشرة الحوادث: العثور على جثة طالبة ومصرع وإصابة 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق