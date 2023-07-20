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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالدرجات.. تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023/2024 المتوقع

تنسيق المعاهد والكليات
تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية

تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023-2024، وهو ما نعرضه لكم فى السطور التالية حيث ننشر لكم كل ما تريد معرفته بخصوص تنسيق الكليات للدبلومات الفنية.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

ومن هذا الجانب، من المتوقع أن ينخفض التنسيق بنسبة تصل 0.5% حتى 1%، حيث أن عدد الطلاب الذين نجحوا في الدبلومات الفنية قد بلغ 202 ألف و946 طالبا، من إجمالي 304 آلاف و582 طالبا.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وفي هذا السياق، ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات فى شهر أغسطس، حيث يكون ضمن المرحلة الثالثة، كما أن لكل كلية 10% من قدرة استيعابها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تجارة المنصورة 292.0 درجة.
تجارة دمياط 292.0 درجة.
تجارة جامعة الزقازيق 288.0 درجة.
تجارة جامعة جنوب الوادي 287.0 درجة.
جامعة عين شمس 285.0 درجة.
جامعة حلوان 284.0 درجة.
جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0 درجة.
جامعة بورسعيد 279.0 درجة.
جامعة القاهرة 291.0 درجة.
جامعة الإسكندرية 289.0 درجة.
جامعة بنها 277.0 درجة.
جامعة كفر الشيخ 275.0 درجة.
جامعة أسوان 271.0 درجة.
جامعة دمنهور 271.0 درجة.

بالدرجات تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023-2024 المتوقع


جامعة طنطا 271.0 درجة.
جامعة المنوفية بشبين الكوم 270.0 درجة.
جامعة السويس 270.0 درجة.
جامعة العريش 269.0 درجة.
جامعة بني سويف 268.0 درجة.
جامعة انتساب موجه بنها 268.0 درجة.
جامعة مدينة السادات 266.0 درجة.
جامعة أسيوط 266.0 درجة.
جامعة سوهاج 265.0 درجة.

كلية تجارة انتساب

جامعة القاهرة 279.0 درجة.
جامعة الإسكندرية 276.0 درجة.
جامعة المنصورة 274.0 درجة.
جامعة عين شمس 274.0 درجة.
جامعة حلوان 273.0 درجة.
جامعة الزقازيق 271.0 درجة.
جامعة دمياط 271.0 درجة.

تنسيق المعاهد من الفني الصناعي

معهد فني صحي إمبابة بحد أدنى 96.57%
معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بحد أدنى 96.57%
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بحد أدنى 96.57%
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر بحد أدنى 96.57%
تربية حلوان بحد أدنى 96.50%
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بحد أدنى 96.40%
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28%
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة تنسيق بحد أدنى 96.50%.

تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023/2024 المتوقع


المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط 96.07%
معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 96.07%
المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بحد أدنى 96.49%
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 96.28%
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.14%
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 96.14%.

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