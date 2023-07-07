تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 نظام (ثلاث - خمس) سنوات

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2023 "نظام قديم"

أكدت عدة أنباء عن وجود العديد من الكليات والمعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2023، وكذلك لطلاب دبلوم المدارس المهنية "تدريب مهني"، وذلك من خلال المجموع.

طلاب المدارس الصناعية "نظام مطور"

كما أن هناك العديد من المعاهد والكليات لطلاب الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام مطور) ودبلوم (ضعاف السمع – التلمذة الصناعية – التعليم والتدريب المزدوج – التعليم التبادلي – المجمع التكنولوجي)، حيث يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات، وذلك وفقا لما أوضحه موقع التنسيق بشأن قواعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2023 صناعي "ثلاث سنوات"

هناك العديد من الكليات التي يتيحها تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي وهي كالتالي:

- كليات الآثار جامعات القاهرة- الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا – الأقصر- دمياط – الزقازيق –مطروح تخصصات ترميم آثار– ترميم دقيق- ترميم معماري، وكذلك كلية التربية جامعة حلوان من جميع التخصصات.

- كلية الاقتصاد المنزلي جامعات حلوان والمنوفية والعريش تخصصات ملابس جاهزة – نسيج – جلود وبدائلها، وكذلك كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف من جميع التخصصات، بالإضافة إلى برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

- المجمعات التكنولوجية المتكاملة (الأميرية – الفيوم – السلام).

-المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم.

- الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية الصناعية المتوسطة الحكومية) التابعة لوزارة التعليم العالي (مدة الدراسة بها سنتان).

- الجامعات التكنولوجية الجديدة والمعاهد العليا الخاصة والمعاهد الفنية والمعاهد الفنية الصحية، وكذلك المعاهد الهندسية الخاصة.

الكليات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

الكليات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات هي كالتالي:

- كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) بجامعات لقاهرة- عين شمس – حلوان- المطرية – شبرا – بنها – المنوفية – طنطا – الزقازيق- المنصورة – كفر الشيخ – الإسكندرية – بترول وتعدين السويس – بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم- بني سويف – المنيا- أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – أسوان – الطاقة بأسوان- إلكترونية منوف- دمياط. هندسة السويس.

-كليات الفنون التطبيقية حلوان- بنها- دمياط – بني سويف، والفنون الجميلة جامعات حلوان- الإسكندرية – المنيا – الأقصر.

- كليات التربية النوعية.

-كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي.

- برنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية، وفقًا لقواعد التنسيق المعمول بها في موقع التنسيق بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة.