كل ما تريد معرفتة عن توقعات تنسيق الكليات لعام 2024

ينتظر طلاب الثانوية العامة تنسيق الكليات لعام الدراسى “2023 - 2024”، وياتى تنسيق الكليات 2024 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بشعتيها الادبية والعلمية ثم ياتى بعد ذلك تنسيق الكليات 2024، ويتم التنسيق على 3 مراحل ويتم احتساب المرحله الاولى على حسب درجات نتائج الثانوية العامة ويتم تحديد كل مرحلة بعدد معين من الدرجات لنتائج طلاب الثانوية العامة.

وهناك عدد من الكليات القمة التى تنتهى خلال المرحله الاولى كليات السياسة والاقتصاد والاعلام والسياحة والفندق و الهندسة وبالطبع الطب والصيدلة و ألسن وغيرها من الكليات التى يحظى بها طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الكليات .

توقعات تنسيق الكليات لعام 2024

ومن المتوقع أن يشهد تنسيق الكليات لعام 2024 درجات مرتفعة، وتقوم وزارة التعليم العالي بتحديد تنسيق الكليات بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، ويتم تحديد اعداد الكليات ستتبع اى مرحله وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وشهد تنسيق العام الماضى، ارتفاعًا فى درجات الطلاب للوصول الى الكليات القمة، وسيتم فتح باب التنسيق للقبول بالكليات للعام الدراسى الجديد بعد مرور ما يقرب من 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الجارى.

ويقوم طلاب الثانوية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة ويقوم مكتب التنسيق باختيار الدرجات لكل مرحلة ويقوم الطلاب بملئ الرغبات من الكليات المتاحة لهم فى مراحل تنسيق الكليات لعام 2024، ثم يتم فرز مراجعة الرغبات التى تقدم بها الطلاب ، وحصر الأعداد المتقدمة من الطلاب وتوزيعها على مقاعد الكليات الحكومية المختلفة.

ويعد اعتماد نتيجة الثانوية من قبل وزير التربية والتعليم يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى الذى يمكن الدخول علية من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/