ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة 2023 ضمن تنسيق الجامعات، موضحة أنه يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية.
أن الطالب يجب عليه الالتزام باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي الاختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي: مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، ومجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
كما أعلنت القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟
• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
•  ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.
• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.

الاختيارات الجامعات والمعاهد الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة التوزيع الجغرافى التعليم العالي والبحث العلمي

الأكثر قراءة

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

الرئيس السيسى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق