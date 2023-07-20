تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة 2023 ضمن تنسيق الجامعات، موضحة أنه يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية.

أن الطالب يجب عليه الالتزام باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي الاختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي: مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، ومجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

كما أعلنت القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.