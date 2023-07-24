رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قبيل ساعات فقط من انتهاء عملية تصحيح أوراق إجابة طلاب الثانوية العامة وبداية أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

يُفعل موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 رسميا خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في ديوان عام الوزارة وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية من جميع المحافظات ونسبة النجاح العامة خلال أسبوعين فقط من انتهاء الامتحانات.

تتم كافة عمليات الكنترول لطلاب الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعد الكنترول الرئيسي لتصحيح البابل شيت بالإضافة إلى وجود 11 كنترول فرعي في كافة محافظات الجمهورية يتم الانتهاء من أعمال الكنترول وحصر أسماء الأوائل من كافة المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022-2023

يمكن من خلال خطوات إلكترونية بسيطة الاستعلام عن نتائج طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالمرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وهى كما يلي :-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) .

(من هنا) . اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج 3 ثانوي.

تحديد العام الدراسي 2022-2023

وضع علامة صح على التشعيب الدراسي للطالب (علمي، أدبي).

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة للدرجات التي حصل عليها الطالب في كافة المواد الدراسية والنسبة المئوية.

مؤشرات نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب نجاح طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في المواد الدراسية بمرحلة الثانوية العامة من خلال العينات العشوائية مبشرة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح العامة عن العام الماضي وفقا لعملية التصحيح التي ستنتهي غدا الثلاثاء 25 يوليو 2023.

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