الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحدث رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 1444 وعبارات التهاني

المولد النبوي
المولد النبوي
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ساعات قليلة تفصلنا عن موعد حلول ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444، حيث يحرص الكثير من المسلمين على تبادل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر بوستات التهاني على السوشيال ميديا.

تهنئة المولد النبوي الشريف 

ويستعرض "الدستور باقة من أفضل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة عبر السطور التالية، لإرسالها للأهل والأصدقاء.

ويحل موعد المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول كل عام هجري، ويوافق هذا العام يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 ميلاديًا، وفقا لما أعلنت دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية هلال ربيع الأول.

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أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2022

رسائل تهنئة المولد النبوي 

  • يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.
  • أكثروا من الصلاة على رسول الله، فبها تطيب النفوس وتهدأ النفوس.
  • ليلة أفراح وسرور، صارت الدنيا تنور، نبارك لكم ميلاد الرسول.
  • تشرق الشمس بنورك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله.
  • عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين.
  • كل عام وكل أحبابي وأصدقائي بخير وفي ذكرى المولد النبوي الشريف أقدم لكم أحر التهاني والتبريكات.
  • لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

عبارات التهنئة بالمولد النبوي 

  • رسول الله يا نورا تجلى، بك الخلق على الله استدلا، لقد أخرت في الجوزاء ظلي، ونورا منك في العرش استقلا.
  • اللهم يسر لنا أمورنا في كل الأمور في ذكرى مولد النبي المصطفى أفضل الخلق، كل عام وأنتم بخير.
  • زهور وبخور لأحلى الناس تدور بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور نهنئكم.
  • تمضي الأيام ولنا في ذكرى مولد المصطفى خير لقاء، كل عام وأصدقائي بخير.
  • يا أنوار النبي أمسيك، وبمولده أهنيك، وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.
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وائل لطفي

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