أحدث رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 1444 وعبارات التهاني

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد حلول ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444، حيث يحرص الكثير من المسلمين على تبادل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر بوستات التهاني على السوشيال ميديا.

تهنئة المولد النبوي الشريف

ويستعرض "الدستور باقة من أفضل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة عبر السطور التالية، لإرسالها للأهل والأصدقاء.

ويحل موعد المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول كل عام هجري، ويوافق هذا العام يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 ميلاديًا، وفقا لما أعلنت دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية هلال ربيع الأول.

رسائل تهنئة المولد النبوي

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فبها تطيب النفوس وتهدأ النفوس.

ليلة أفراح وسرور، صارت الدنيا تنور، نبارك لكم ميلاد الرسول.

تشرق الشمس بنورك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله.

عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين.

كل عام وكل أحبابي وأصدقائي بخير وفي ذكرى المولد النبوي الشريف أقدم لكم أحر التهاني والتبريكات.

لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

عبارات التهنئة بالمولد النبوي