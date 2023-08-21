أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 21-8-2023

ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين 21-8-2023، حفلًا فنيًا موسيقيًا، والذي تحييه الفنانة رنا حجاج بمشاركة الفريق الإيطالي الموسيقي الفني سيمونا سيفيريني.

ــ عرض فيلم “الزفة” بنادي سينما المرأة

كما يقيم نادي سينما المرأة، الذي ينظمة المركز القومي للسينما، عروضه السينمائية وذلك في الخامسة مساء اليوم أيضا، بسينما الهناجر ساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية،

ويعرض فيلم “قناة السويس .. عواصف وإنسان”، من إخراج عنان نديم، وفيلم الزفة إخراج أحمد سمير، فيلم “بنت بميت راجل” إخراج أحمد معوض، فيلم “كماشة” إخراج سمير عبد العاطي، فيلم “أوضتن وصالة” إخراج مينا ماهر.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

ــ "صاحب العمر القصير" في ورشة الزيتون

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الشابة نهلة عبد السلام، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك لمناقشة روايتها “صاحب العمر الطويل”.

ويتناول الرواية بالنقاش والنقد والتحليل، كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، القاص أحمد حلمي، الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

ــ فرقة "ثنائى العود" تحيى الليلة الخامسة لـ "صيف الإنتاج الثقافى"

وضمن فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تحيى فرقة ثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف"، حفل الليلة الخامسة وذلك فى التاسعة مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد نجاح حفلها بمهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين.

وتقدم فرقة ثنائي العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الملحنين مثل سيد درويش والقصبجى وفريد الأطرش وغيرهم إلى جانب مقطوعات موسيقية من مؤلفات الفرقة التى تميزوا بها.

ودينا عبد الحميد وغسان اليوسف، هما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفى الإيقاع والناى والكيبورد.