الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط عصابة ترويج العملات المالية المقلدة

متهمين
متهمين

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 تفاصيل القبض على المتهمين بالاتجار فى العملات والنقد الأجنبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل - مقيم بالفيوم) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (مبالغ مالية "مقلدة، صحيحة" - هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى- مقيم بمحافظة الغربية) بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير.. وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر" - كمية من  الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة - وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على نموذج لعملة معدة للطباعة)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى اصطناع العملات المحلية المقلدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة الساحل مبالغ مالية مقلدة مركز شرطة العدوة مديرية أمن المنيا

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