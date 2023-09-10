ضبط شابين تحرشا بآخر وأجبراه على خلع ملابسه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على شابين تحرشا بصديقهما وأجبراه على خلع ملابسه وتعريته، ووثق أحدهما المشهد الفاضح وأرسله إلى أسرته بمنطقة الوراق.

سقوط شابين تحرشا بصديقهما وأجبراه على التعرى وتصويره بالوراق

كان قد تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد التحرش بشاب وإجباره على خلع ملابسه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وابتزازه بمقاطع فيديوه صوراها له.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.



تفاصيل مقتل شاب أجنبى الجنسية فى عين شمس

وفي السياق ذاته، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات مقتل شخص إفريقي بمنطقة عين شمس شرق القاهرة.



تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مقتل "ماكير.ن" بطعنات متفرقة بالجسم، وشكل مدير المباحث الجنائية اللواء علاء بشندي فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية، وتبين وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة.



كما أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف ملابساتع وتحديد وضبط الجاني.

وقررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، ضبط وإحضار عدد من المتهمين المشتبه فيهم ؛ لسؤالهم حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث، واستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وإعداد تقرير مفصل حولها لكشف ملابساتها، وإجراء معاينة تفصيلية لمسرح الجريمة من الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة للواقعة.