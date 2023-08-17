الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد طبى إفريقى يتفقد عيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نظمت وزارة الصحة والسكان جولة ميدانية لوفد المركز الإفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض African CDC، التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتفقد عيادات الفيروسات التي تقدم خدمة الكشف عن الفيروسات الكبدية وعلاجها، بالإضافة لوحدة خفض الضرر التي تقدم برامج العلاج ببدائل الأفيونات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الزيارة تضمن عقد ورشة عمل بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، ولجنة الفيروسات الكبدية، ومنظمة الصحة العالمية، على برنامج إدارة عدوى التهاب الكبد الفيروسي، وفيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن ورش العمل تستهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار الحديثة في مجال القضاء على الفيروسات، إلى جانب استعراض التجربة الرائدة للدولة المصرية في القضاء على الالتهاب الكبدي سي.

فحص 40 ألفًا و264 حالة من المترددين

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عدد عيادات الفيروسات التابعة لأمانة الصحة النفسية تبلغ 21 عيادة، مشيرة إلى فحص 40 ألفًا و264 حالة من المترددين على عيادات الفيروسات منذ عام 2021 حتى 2023.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود أن أطباء عيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية، وعدد من مسئولي أقسام نقص المناعة البشرية بالمحافظات، وأطباء مستشفيات الحميات، تلقوا تدريبًا مكثفًا على برنامج إدارة عدوى التهاب الكبد الڤيروسي ونقص المناعة البشرية.

رافق الوفد، خلال الزيارة، الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان، والدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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الصحة المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض عيادات الفيروسات مستشفيات الصحة النفسية

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