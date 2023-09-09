"المشاجرات".. مقتل مواطن فى الإسماعيلية وأخر في أوسيم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3مزارعين) طرف ثانى: (مزارع "متوفـى") مقيمين بدائرة المركز، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بالضرب مما أدى إلى وفاته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شخص بسبب فتاة وضبط المتهمين بأوسيم

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص أحدهم "مُصاب بجروح قطعية") ، طرف ثان: (3 أشخاص "مصابين بجروح طعنية وسحجات" وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته) بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لكريمة أحد أفراد الطرف الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، فقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.