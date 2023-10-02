أسعار خامات الأعلاف اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن

استقرت أسعار خامات الأعلاف في البورصة اليوم الأثنين، بالتزامن مع الاستمرار في الإفراج عن كميات كبيرة من خامات الأعلاف على مدار الأشهر الماضية.

أسعار خامات الأعلاف

وتستعرض الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار خامات الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية.

سجلت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10900 جنيها للطن صب أرض.

سجلت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10900 جنيها للطن صب أرض.

سجلت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10100 جنيها للطن صب أرض

سجلت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10100 جنيها للطن صب أرض.

سجلت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10100 جنيها للطن صب أرض.

سجلت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10100 جنيها للطن صب أرض.

سجلت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن 10100 جنيها للطن صب أرض.

أسعار فول الصويا اليوم

أسعار فول الصويا اليوم صويا 44 % اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 22500 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار صويا 46 % (محلي)اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 23000 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 23000 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن8200 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 42500 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 43500 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 22000 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار كسب عباد 36% اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 15500 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 18500 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن 47500 جنيها للطن صب ارضة.

أسعار قشر فول الصويا اليوم الأثنين 2 أكتوبرفي بورصة الدواجن7500 جنيها للطن صب ارضة.